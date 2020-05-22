SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek? gibi sorular vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Hal böyle olunca, 'bayramda sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı' ve 'yasak ne zaman başlayacak' gibi soruların yanıtı da dâhil olmak üzere yeni detaylar belli oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve marketler açık olacak mı? Marketler kaça kadar açık olacak? Haberimizin içerisinden Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler ayrıntılara ve son dakika haberine göre ulaşabilirsiniz…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuruyemişçiler, bakkallar, marketler ve manavlar bu gece ile yarın gece saat 23:00'e kadar açık olacak.

İşte, yasak boyunca, işletmelerin çalışma düzeni...