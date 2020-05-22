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HABERİ: ne zaman, ? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

Türkiye’de corona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Bu noktada sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili haberleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma gününe gelmemiz itibariyle vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘ başlayacak? Marketler 22 Mayıs bugün kaça kadar açık olacak? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Bilindiği üzere Pazar günü itibariyle Ramazan Bayramı’nı yaşayacak olmamız bu hafta sokağa çıkma yasağının uzun sürmesine neden olacak. Hal böyle olunca, Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek, marketler kaça kadar açık olacak? gibi sorular merakla araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika haberlerine ve Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 07:34 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

ne zaman başlıyor, ? Bayramda sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek? gibi sorular vatandaşlar tarafından yakından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Hal böyle olunca, 'bayramda sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı' ve 'yasak ne zaman başlayacak' gibi soruların yanıtı da dâhil olmak üzere yeni detaylar belli oldu. Peki, başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve marketler açık olacak mı? Marketler kaça kadar açık olacak? Haberimizin içerisinden Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler ayrıntılara ve haberine göre ulaşabilirsiniz…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuruyemişçiler, bakkallar, marketler ve manavlar bu gece ile yarın gece saat 23:00'e kadar açık olacak.

İşte, yasak boyunca, işletmelerin çalışma düzeni...

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SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?
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