SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: İşte 21 Mayıs Perşembe corona virüsü vaka sayısı ve son durum!

Türkiye'de corona virüs vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgın ile mücadele de oldukça önemli aşamalar kaydedilirken, vaka sayısındaki artış son derece yavaşlatılmış, entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısında da azalmalar devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından yapılan açıklamaları merak ile bekliyor. Bakan Koca, Türkiye ile ilgili vaka sayısı son durum dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, 21 Mayıs Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte 21 Mayıs Perşembe vaka sayısı ve son durum!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Ülkemizdeki son durumu geçtiğimiz gün paylaşan Bakan Koca; "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." İfadelerini kullanmıştı.

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Bakan Koca tarafından dün yapılan açıklama şöyleydi; "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. "