SON DAKİKA: HES kodu nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar uygulaması ile alma ekranı! Seyahatte HES kodu dönemi...

HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır? Şeklindeki sorular geçtiğimiz gün gelen son dakika haberinin ardından vatandaşların gündem maddesi haline geldi. Koronavirüs ile mücadele sürecin ülkemizde vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulamasından temin ederek seyahatlerinde kullanacağı bu kod sayesinde kişilerin taşıdığı risklere dair bilgi edinilebilinecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre; ülkemizde başlayan bu yeni dönemle beraber seyahatteki kısıtlamalar da kaldırılmaya başlanacak. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nedir ve ne işe yarar? HES kodu nasıl alınır? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelen son dakika açıklaması…

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR? YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunan Bakan Koca; ülkemizde yeni bir dönemin başladığına "HES kodu" ile ulaşıma değinmişti. Bu açıklama sonrası binlerce vatandaş internet aracılığı ile HES kodu nedir, nasıl ve neden alınır?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı.

Dün yaptığı basın toplantısında seyahatte yeni döneminin başladığını belirten Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak." İfadelerini kullanmıştı.

İşte detaylar…