SON DAKİKA HABERİ: Oteller, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte kafe, restoran, otel ve lokantaların açılış tarihi

Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında pek çok otel, restoran, kafe ve lokantalar geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Durum böyle olunca, pek çok vatandaş bu işletmelerin ne zaman açılacağı konusunda son dakika haberlerini araştırıyordu. Virüsle mücadelede ikinci dönemde normalleşme adımları kapsamında 'oteller, restoranlar, kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bilindiği üzere kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Edinilen son dakika bilgisine göre, otellerin, restoranların, kafelerin ve lokantaların açılış tarihi belli oldu. Peki, lokantalar, restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Peki, restoranlar, oteller, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

BAKAN KOCA'DAN RESTORANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Koca: "Restoranların nasıl açılması gerektiği, oturma düzeni dahil planlaması yapıldı, rehber hazırlandı."

İşte, restoranların, kafeler, lokantalar ve otellerin açılış tarihi;