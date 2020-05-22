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Sosyal mesafe yok, maske yok

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 ABONE OL
Sosyal mesafe yok, maske yok
Diyarbakır'da, havaların ısınması ve bayramın da yaklaşması üzerine vatandaşlar çarşı ve pazara akın etti. SABAH muhabirinin gezdiği çarşı ve pazarda ortaya çıkan manzara, tehlikeyi gözler önüne serdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık bilim kurulunun 'Kontrollü Sosyal Hayat' uyarılarına rağmen vatandaşların buna uymadığı görüldü. Tüm yapılan uyarılara rağmen vatandaşların alışveriş için gittiği çarşı ve pazarda maske takmadığı, sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Ücretsiz maske dağıtılması, hem Türkçe hem Kürtçe anonsla uyarı yapılmasına rağmen vatandaşlar bu uyarıları dikkate almazken, Sur ve Yenişehir'in en işlek caddelerinde, el ele tutuşanlar, birbirlerine sarılanlar dikkat çekti.
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Sosyal mesafe yok, maske yok
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