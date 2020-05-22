Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kılınışı kaç rekât ve hangi dua sure okunur?

Bizlere sayısız nimetler sunan Allah (c.c) karşı hamd ve şükür etmek için kılınan bir namazdır. Nafile bir namaz olan şükür namazı alınan hayırlı haberlerin ardından kılınır. Hadis kaynaklarına göre, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) şükür namazı kılıp, dua ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda şükür namazı nasıl kılınır, şükür namazı kaç rekât ve hangi dualar sureler okunur gibi soruların cevabı da araştırılır. Şükür namazı kılınışı ve merak ettiğiniz tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik.

Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Bizlere sayısız nimetler veren Allah'a (c.c) karşı şükürlerimizi sunmak için şükür namazı kılınır. 2 rekâttan oluşur ve nafile bir namazdır. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şükür namazı kılıp dua ederdi. Şükür namazı kılınışı ve diğer tüm ayrıntılar şöyle;

Şükür Namazı Kılınışı 1. Rekât

Namaza başladığınızda "Niyet ettim Allah rızası için iki rekât şükür namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Sonrasında ise "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur, besmele çekilir.

Fatiha sûresi okunur ardından Kur'an'dan bir sûre okunur

Rükuya gidilir ve ardından secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

Şükür Namazı Kılınışı 2. Rekât

2. rekâta başladıktan sonra ayağa kalkıp kıyama durulur, besmele çekilir.

Fatiha sûresini okunur ve Kur'an'dan bir sûre okunur.

Rükuya ve secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

Oturarak Ettehiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz sona erdirilir.

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