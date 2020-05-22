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Suriyeli numarası yapan şüpheli 'Binbir Surat Samet' çıktı!

Karaman'da, şehirler arası yolda rutin denetim yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü, Suriyeli olduğunu söyleyip geçici kimlik kartı gösterdi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın gösterdiği kimliğin sahte olduğu belirlenirken; parmak izi incelemesinde ise 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda 206 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Samet Ö. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 14:42 Son Güncelleme: 22.5.2020 15:06 ABONE OL
Suriyeli numarası yapan şüpheli 'Binbir Surat Samet' çıktı!

Karaman'da jandarmaya Suriyeli olduğunu söyleyip, sahte geçici kimlik belgesi gösteren ve parmak izi incelemesiyle cezaevi firarisi olduğu belirlenen Samet Ö.'nün (32) 5 yıl önce Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin batıp, 7 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak, 206 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Samet Ö., tutuklanıp, cezaevine kondu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Mayıs gecesi Karaman- Konya karayolunda yaptıkları rutin uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü, Suriye uyruklu olduğu belirtip, geçici kimlik belgesi gösterdi. Şüphelenen jandarma, yaptığı incelemeyle geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, parmak izi incelemesiyle de Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı.
Samet Ö.'nün sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde 'Binbir surat' lakabıyla tanındığı, 'kasten adam öldürme' ve 'göçmek kaçakçılığı' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Şüphelinin 2015 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batıp, 7 kişinin ölmesi olayıyla ilgili davada her bir kişi için 27 yıl 1 ay 22'şer gün olmak üzere toplam 206 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldığı tespit edildi. Kesinleşmiş ceza nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu saptanan Samet Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Suriyeli numarası yapan şüpheli 'Binbir Surat Samet' çıktı!
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