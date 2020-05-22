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Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Mardin, Batman, Siirt kura sonuçları sorgula!

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100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri bugün üç ilde devam edecek. Merkez, Mardin Artuklu, Merkez ve Siirt Kurtalan sosyal konut projelerinin kurası bugün yapılacak. Hal böyle olunca vatandaşlar TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, , Siirt, şeklindeki soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçyalan sosyal konut projesine göre; TOKİ 100 bin sosyal konut kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları!

Giriş Tarihi: 22.5.2020 11:23 ABONE OL
TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Mardin, Batman, Siirt kura sonuçları sorgula!

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan 100 bin sosyal konut projesi bugün , Mardin ve illerinde devam ediyor. Kura sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar , Siirt, sorusuna yanıt ararken çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak. Batman ilinde 184 konut için kura çekilecek olup Mardin ili için 400, Siirt için ise 110 konutun kurası çekilecek. Buna göre, TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları açıklandı mı? 2020 , Batman, !

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ BATMAN, MARDİN, SİİRT KURA SONUÇLARI!

kapsamında bugün kurası yapılacak olan Mardin, Siirt ve Batman illerinin kura sonuçları merakla bekleniyor. Buna göre; haberimizin içerisinden TOKİ Batman, Mardin ve Siirt kura sonuçları sorgulama ekranına ve konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Mardin, Batman, Siirt kura sonuçları sorgula!
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