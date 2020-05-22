İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi bugün Batman, Mardin ve Siirt illerinde devam ediyor. Kura sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken çekilişin ardından imzalanan sözleşmeler ile sahiplerini bulacak. Batman ilinde 184 konut için kura çekilecek olup Mardin ili için 400, Siirt için ise 110 konutun kurası çekilecek. Buna göre, TOKİ Batman, Siirt, Mardin kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ Mardin, Batman, Siirt kura sonuçları sorgula!

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? TOKİ BATMAN, MARDİN, SİİRT KURA SONUÇLARI!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün kurası yapılacak olan Mardin, Siirt ve Batman illerinin kura sonuçları merakla bekleniyor. Buna göre; haberimizin içerisinden TOKİ Batman, Mardin ve Siirt kura sonuçları sorgulama ekranına ve konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.