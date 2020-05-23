65 yaş üstüne özel izinle çıktıkları yolculuk acı bitti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun'a 65 yaş ve üstü kişilere getirilen özel izinle seyahat eden Fatma ve Mustafa Aygün'ün içinde bulunduğu otomobil Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Çiftin oğulları Ahmet Aygün'ün kullandığı araç Organize Sanayi Kavşağındaki üst geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen cipte bulunan Fatma ve Mustafa Aygün hayatını kaybetti. Aracı kullanan ve kazada yaralanan oğulları Ahmet Aygün ise tedavi altına alındı