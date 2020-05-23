Altın kalpliysen yaparsın!

K.Maraş Elbistan'da ceza infaz koruma memuru Uğur Yarbi, otomobiliyle seyir halindeyken yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan alışveriş çantasıyla polise gitti. Polis, Yarbi'nin söylediği adrese giderken o sırada çantanın sahibinin de aynı yerde kaybettiği eşyayı aradığını gördü. Çanta, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından, sahibine teslim edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi "Düğün için yeni almıştık. Elimdeki diğer eşyaları arabaya koyarken bunu aracın üstünde unutmuşum ve yola düşmüş. Vicdanlı bir insana denk gelmişiz" dedi.Yarbi ise "Yaptığım işi örnek davranış olarak değil her insanın yapması gereken bir davranış olarak görüyorum. Gururluyum" diye konuştu.