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saat kaçta kılınacak? 2020 Antalya’da Ramazan Bayram namazı saati!

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle beraber 81 ilde bu mübarek ayın bitişinin huzuru ve şükrü yapılan dualarla tüm 'yi sararken öte yandan her yıl ibadetlerini gerçekleştirdikleri camilere gidemeyecek olan vatandaşlar evlerinde kılmak üzere saat kaçta? Sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bu kapsamda İşleri tarafından resmi site üzerinden il il namaz vakitleri paylaşılıyor. Buna göre; Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2020 Antalya'da Ramazan Bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:16 ABONE OL
Antalya Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Antalya’da Ramazan Bayram namazı saati!

tarafından yapılan açıklamada; "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. " ifadelerinin ardından binlerce vatandaş internet üzerinden saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Tam bu noktada sizler için hazırladığımız haberimizde il il ezan vakitlerine değindik. Buna göre; 'da Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden duyurulan 2020 Antalya Ramazan Bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK, KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.

İşte 24 Mayıs 2020 Antalya bayram namazı saatleri!

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Antalya Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Antalya’da Ramazan Bayram namazı saati!
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