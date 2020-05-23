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1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala okunacak dualar ve yapılacak ibadetler araştırılıyor. Bu sene Ramazan ayı boyunca camilerin toplu ibadete kapatılmış olması dolayısıyla teravih ve Cuma namazları camilerde cemaatle birlikte kılınamadı. Arefe günü de dahil olmak üzere bayram süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması dolayısıyla arefe ve bayram ibadetleri de evde ihya edilecek. Bu ibadetlerden 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti merak ediliyor. Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.’ Peki, İhlas suresi nasıl okunur? Arefe günü 1000 İhlas okumanın önemi ve faziletleri nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ve namaza kadar okunur? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:30 ABONE OL
Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

Bayramdan bir önceki gün olan yapılacak ibadetler, günün ilk saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hadislerde arefe günü 1000 ihlas okunanın önemi ve fazileti bildirilmiştir. Bu sebeple evde ihya edilecek arefe günü ve gecesi ibadetlerinde 1000 ihlas okumaya yer verilecek. Fakat konuyla ilgili merak edilen birtakım soru işaretleri mevcut. Bunların başında "Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?" geliyor. Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? İşte ayrıntılar…

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti büyüktür. Hem bu faziletlere hem de arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

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Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?
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