Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?

Bayramdan bir önceki gün olan arefe günü yapılacak ibadetler, günün ilk saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Hadislerde arefe günü 1000 ihlas okunanın önemi ve fazileti bildirilmiştir. Bu sebeple evde ihya edilecek arefe günü ve gecesi ibadetlerinde 1000 ihlas okumaya yer verilecek. Fakat konuyla ilgili merak edilen birtakım soru işaretleri mevcut. Bunların başında "Arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur?" geliyor. Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve fazileti nedir? İşte ayrıntılar…

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde de buyurduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti büyüktür. Hem bu faziletlere hem de arefe günü 1000 ihlas hangi vakitte, ne zamana kadar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik.