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Mübarek okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur?

23 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Bu önemli ve mübarek günde dua etmek, eksiksiz şekilde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Ramazan Bayramı'nın müjdeleyicisi olan bu önemli gün oruç ibadetinin de son günü olarak kabul edilmektedir. Bu önemli günün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem'e göre; bu önemli günde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Buna göre; ve sureler nelerdir? ? Bu önemli günde nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:36 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:36 ABONE OL
Mübarek Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Arefe Günü İhlas suresi okumanın fazileti

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala bayram sevinci yaşanacak ve ibadetler yerine getirilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Öte yandan bu mübarek günde İhlas Suresi okumanın faziletinin büyük olduğu bilinmektedir. Hadislerde bu önemli günü İhlas Suresi okuyarak geçirenlerin çok büyük mükafatlara nail olacakları bildirilmiştir. Buna göre; nelerdir? Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Bu önemli günde nelerdir?

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR? AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

İşte Arefe Günü okunacak dualar ile konuya ait detaylar...

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Mübarek Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Arefe Günü İhlas suresi okumanın fazileti
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