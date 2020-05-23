Mübarek Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Arefe Günü İhlas suresi okumanın fazileti

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala bayram sevinci yaşanacak ve ibadetler yerine getirilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Öte yandan bu mübarek günde İhlas Suresi okumanın faziletinin büyük olduğu bilinmektedir. Hadislerde bu önemli günü İhlas Suresi okuyarak geçirenlerin çok büyük mükafatlara nail olacakları bildirilmiştir. Buna göre; Arefe Günü okunacak dualar nelerdir? Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Bu önemli günde İhlas suresi okumanın fazileti nelerdir?

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR? AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

İşte Arefe Günü okunacak dualar ile konuya ait detaylar...