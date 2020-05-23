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okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü hangi dualar sureler okunur? nasıl ibadet edilir?

Milyonlarca kişi bu yılın son orucu için sahura kalktı. On bir ayın sultanına veda etmenin hüznü yaşanırken, bayram ise sevinç ile karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ise bugün idrak edilecek. okunacak dualar ve yapılacak ibadetler bugün sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Arefe Günü hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir sorusunun cevabını öğrenerek bu önemli günü en verimli şekilde geçirmek isteyenler doğru yerdeler. Arefe Günü ibadetleri kapsamında İhlas Suresi başta olmak üzere okunacak dualar ve yapılması tavsiye edilen ibadetlere aşağıda yer verdik. Peki, Arefe (Arife) Günü hangi dualar, sureler okunur nasıl ibadet edilir?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:03 ABONE OL
Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü hangi dualar sureler okunur? Arife Günü nasıl ibadet edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime , 23 Mayıs'ta idrak edilecek. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Arefe gününün gelişi ile birlikte vatandaşları heyecan sardı. Bayramın habercisi olan bugün yine okunacak dualar ve yapılacak ibadetler geçirilecek. İhlas suresi başta olmak üzere birçok dua okunacak ve bugün en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Vatandaşlar, okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri sabah saatlerinden itibaren araştırmaya başladı. Arefe Günü hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Arefe Günü ibadetleri ile ilgili merak edilenlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Arefe (Arife) günü hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ: AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Arefe gününün gelişi ile birlikte sabah saatlerinden itibaren günü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler dualara ve ibadetlere başladı. İhlas Suresi başta olmak üzere bugün birçok dua ve sure daha okunacak.

ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER

Ramazan Bayramı'nın habercisi Arefe gününde yapılması tavsiye edilen ibadetler, okunması gereken dualara ve surelere bu başlık altında yer verdik.

İşte Arefe Günü ibadetleri;

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Arefe Günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler! Arefe Günü hangi dualar sureler okunur? Arife Günü nasıl ibadet edilir?
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