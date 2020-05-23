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Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet açıklamasına göre bayram namazı nasıl kılınır?

? Diyanet açıklamasına göre ?

? Ramazan ayı bu yıl, diğerlerinden farklı bir şekilde evde geçti. Salgın sebebiyle camiler cemaatle ibadete kapatılırken toplu iftar organizasyonları yapılamadı. Virüsün yayılımını önlemek amacıyla Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. 81 ilin tamamında uygulanan yasakla birlikte bayram namazının nasıl kılınacağı merak edilmeye başlandı. Müslümanlara vacip kılınan bir ibadet olan bayram namazını evinde ihya etmek isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulur Başkanvekili Zeki Sayar, konuyla ilgili merak edilen detaylara yönelik yaptığı açıklamasında, “Bayram namazı evde tek başına kılınır mı?” sorusunu yanıtladı. Buna göre ? İşte merak edilen o sorunun yanıtı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:46 ABONE OL
Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet açıklamasına göre bayram namazı nasıl kılınır?

Bu sene arefe gününün ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte camilere gidilemeyecek. Koronavirüs salgını sebebiyle camilerde toplu ibadet yasağı sürerken bayram tatili süresince 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağın 81 ilin tamamında geçerli olması, tüm Türkiye'nin "Evde bayram namazı kılınır mı?" sorusuna yanıt aramasına sebep oldu. "Bayram namazı evde tek başına kılınır mı?" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte yanıt bulurken söz konusu açıklamada "?" gibi konuyla ilgili farklı soru işaretleri de giderildi. İşte ayrıntılar…

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 24 Mayıs Pazar günü Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan açıklama ile net bilgiye ulaştı. Bayram boyunca tüm Türkiye'de Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu sebeple Müslümanlar, bayramda namazını camilerde gerçekleştiremeyecek.

Bayram namazı evde tek başına kılınır mı? İşte detaylar…

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Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet açıklamasına göre bayram namazı nasıl kılınır?
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