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Bayramda ve Arefe Günü bugün eczaneler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı , çalışıyor mu?

Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak öncesi vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Sokağa çıkma yasağı öncesi ve yasak kapsamında eczaneler açık mı, marketler açık mı, bankalar açık mı gibi soruların yanıtlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında açık olan yerler belirtildi. Buna göre; Arefe Günü bugün eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı , çalışıyor mu? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:38 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:39 ABONE OL
Bayramda ve Arefe Günü bugün eczaneler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczane çalışma saatleri

? ? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Corona virüsü nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında de belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında açık olan yerler belirtildi. Buna göre; ? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Corona virüsü salgını şüphesiz ki sağlık sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Burada eczanelerin de önemi büyük olmaktadır. İlaç ve tıbbi malzeme alması gereken vatandaşların en güvenilir şekilde alacaklarını temin edecekleri yer olan eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Buna göre; sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler açık mı?

İşte yanıtı...

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Bayramda ve Arefe Günü bugün eczaneler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczane çalışma saatleri
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