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hangi işletmeler açık olacak? 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı genelgesinde açık ve kapalı olan kurumlar hangileri?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Mübarek Ramazan Bayramını kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar ‘’ hangi işletmeler açık olacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Temel ihtiyaçların karşılandığı market, bakkal, kuruyemişçi, sucu, kasap gibi işletmelerin açık olmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs'ta düzenlenen kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağını ilan etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tüm illerde geçerli olacak açık ve kapalı kurumlar hakkında genelge yayınladı. Buna göre; olacak? 23-24-25-26 Mayıs Bayram’da açık ve kapalı olan kurumlar hangileri? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde açık ve kapalı olan işletmeler hangileri?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:46 ABONE OL
Bayramda hangi işletmeler açık olacak? 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı genelgesinde açık ve kapalı olan kurumlar hangileri?

Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla internet üzerinden '' hangi işletmeler açık olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için alışveriş telaş sürüyor. Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi işletmelerin açık olacağı geliyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için market, kasap, sucu, kuruyemişçi gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki olacak? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı genelgesinde açık ve kapalı olan kurumlar hangileri?

BAYRAMDA HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 23 24 25 26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda belli oldu. Buna göre; bayramda hangi işletmeler açık olacak? İşte tüm bilgiler…

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Bayramda hangi işletmeler açık olacak? 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı genelgesinde açık ve kapalı olan kurumlar hangileri?
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