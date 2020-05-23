Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla internet üzerinden '' Bayramda hangi işletmeler açık olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için alışveriş telaş sürüyor. Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi işletmelerin açık olacağı geliyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için market, kasap, sucu, kuruyemişçi gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki bayramda hangi işletmeler açık olacak? 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı genelgesinde açık ve kapalı olan kurumlar hangileri?

BAYRAMDA HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 23 24 25 26 Mayıs Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Buna göre; bayramda hangi işletmeler açık olacak? İşte tüm bilgiler…