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'da feci kaza! Küçük kız, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi

’da önceki gün beton mikserinin altında kalan 8 yaşındaki , tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:08 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:44 ABONE OL
Samsun'da feci kaza! Küçük kız, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi

Kaza, perşembe günü Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal B. (40) yönetimindeki 55 K 4538 plakalı beton mikseri, sokakta oynayan Aysel Naz Gündüzoğlu'na çarptı. Mikserin altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Aysel Naz Gündüzoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıdı. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Aysel Naz Gündüzoğlu doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Samsun'da feci kaza! Küçük kız, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi
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