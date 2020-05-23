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? 23 Mayıs bugün , çalışıyor mu?

Ülkemizin 81 ilinde bugün başlayan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. 23 Mayıs bugün olması sebebiyle de çeşitli konular araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de sorusunun yanıtı olmaktadır. Şüphesiz ki corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında sağlık sektörünün önemi büyüktür. Sağlık sektörünün bir parçası olan eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme temin etmesi gereken vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre, Arefe Günü bugün eczaneler açık mı?

Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:05 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı? 23 Mayıs Arefe Günü bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge detayları merak ediliyor. Bugün sokağa çıkma yasağının ilk günü olması ve aynı zamanda olması nedeniyle hangi işletmelerin açık ya da kapalı olacağı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İlaç, tıbbi malzeme, maske, dezenfektan gibi ürünleri satın almak isteyenler , , gibi çeşitli soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; ?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ilk günü dolayısıyla eczane çalışma saatleri merak edildi. Aynı zamanda Arefe Günü olması dolayısıyla hangi işletmelerin açık olacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detaylarına ulaşmak istiyor. Buna göre; bugün eczaneler açık mı? 23 Mayıs Arefe Günü sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

İşte yanıtı...

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Bugün eczaneler açık mı? 23 Mayıs Arefe Günü bugün sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
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