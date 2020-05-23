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Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında PTT kargo ve diğer kargolar dağıtım yapacak mı?

Bugün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile beraber; yasaktan muaf tutulan kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede muaf olan işletme ve kurumlar bir bir yer alırken öte yandan bazı işlemleri olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağında 23-24-25-26 Mayıs bugün kargolar çalışacak mı, dağıtım yapacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kısıtlama kapsamının dışında kalan yani muaf tutulan işyerleri ve kurumlar listesini haberimizde bulabilir detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Peki, Yarın kargolar çalışıyor mu? Arefe günü ve bayramda PTT , dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:33 ABONE OL
Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında PTT kargo ve diğer kargolar dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren kısıtlama sürecinin başlamasıyla beraber merak edilen konular arasında yer aldı. Ülkemizdeki salgına tedbiren bir süredir uygulanmakta olan kısıtlamalara bu hafta 4 günlük yasak ile bir yenisi daha ekleniyor. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde kargoların hizmet verip vermeyeceği ile ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile verilmiş oldu. Buna göre; Bugün PTT kargo ve diğer kargolar çalışacak mı, dağıtım yapacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlama genelgesi…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA PTT KARGO ÇALIŞACAK MI?

Ramazan Bayramı gerekçesiyle 23-24-25-26 Mayıs tarihleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı haberi verilmişti. Bu konuyla ilgili olarak kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri vatandaşlar tarafından gündem haline gelmeye devam ediyor.

Peki, kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

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Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında PTT kargo ve diğer kargolar dağıtım yapacak mı?
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