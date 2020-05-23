Bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında PTT kargo ve diğer kargolar dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren kısıtlama sürecinin başlamasıyla beraber merak edilen konular arasında yer aldı. Ülkemizdeki salgına tedbiren bir süredir uygulanmakta olan kısıtlamalara bu hafta 4 günlük yasak ile bir yenisi daha ekleniyor. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde kargoların hizmet verip vermeyeceği ile ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile verilmiş oldu. Buna göre; Bugün PTT kargo ve diğer kargolar çalışacak mı, dağıtım yapacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlama genelgesi…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA PTT KARGO ÇALIŞACAK MI?

Ramazan Bayramı gerekçesiyle 23-24-25-26 Mayıs tarihleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı haberi verilmişti. Bu konuyla ilgili olarak kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri vatandaşlar tarafından gündem haline gelmeye devam ediyor.

Peki, kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?