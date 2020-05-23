Bursa'da akılalmaz görüntüler! Mağarada yakaladığı yarasayı öptü...

Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girerek eline aldığı bir yarasayı öptü.

Bursa'da corona virüsüne aldırmadan mağaraya girip yarasaları öpen şahıs kamerada | Video

Bursa'da bir kişi salgını yaydığı şüphesi nedeniyle koronavirüs sürecinin en korkulan hayvanı olan yarasalarla dolu bir mağaraya girerek, eline aldığı yarasayı öptü.

Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip bu gizemli hayvanları inceledi. Uzun süre yarasaları inceleyen maceracı adam eline aldığı yarasayı öpüp tekrar saldı.

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