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’da saat kaçta kılınacak? 2020 Bursa Ramazan bayram namazı saati!

'da saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle beraber her yıl bayramın ilk günü camilere koşan Müslüman alemi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı ve toplu alan olduğundan büyük risk taşıması gerekçesiyle kapatılan camilerde değil de mübarek Ramazan ayının bitişini evlerinde gerçekleştirdikleri ibadetlerle kutlayacak. Buna göre; binlerce Müslüman arefe günü itibarıyla internet üzerinden Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2020 Bursa Ramazan bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 12:41 ABONE OL
Bursa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Bursa Ramazan bayram namazı saati!

An itibariyle 81 ilde Ramazan Bayramı telaşı da başlamış oldu. Bu kapsamda binlerce Müslüman 'da saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda bayramın birinci günü kendilerine farz kılınan namazlarını kılmak üzere camilere koşan vatandaşlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ibadetlerini evlerinden gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri tarafından geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması da gelmişti. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bursa Ramazan bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, camilerde namaz kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazını ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.

İşte 24 Mayıs 2020 Bursa bayram namazı saati!

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Bursa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Bursa Ramazan bayram namazı saati!
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