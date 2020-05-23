Bursa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Bursa Ramazan bayram namazı saati!

An itibariyle 81 ilde Ramazan Bayramı telaşı da başlamış oldu. Bu kapsamda binlerce Müslüman Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda bayramın birinci günü kendilerine farz kılınan namazlarını kılmak üzere camilere koşan vatandaşlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ibadetlerini evlerinden gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri tarafından geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması da gelmişti. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bursa Ramazan bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, camilerde namaz kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazını ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.

İşte 24 Mayıs 2020 Bursa bayram namazı saati!