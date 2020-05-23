“Çay toplamaya giden işçiler, kazada can verdiler”

Of- Çaykara karayolunda saat 11.30 sıralarında kaza meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariz Basirov yönetimindeki 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Lpg li bir anda alev aldı. Kazada araçta bulunan araç sürücüsü Fariz Basirov ağır yaralandı,eşi GülserenVeli Basirov ve ismi belirlenemeyen 2 yabancı uyruklu kişi yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet müdürü Metin Alper,Jandarma alay komutanı Tuğgeneral Erhan Demir kaza yerine gelerek incelemelerde bulundular. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi. Jandarma olay yeri ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



