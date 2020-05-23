On bir ayın sultanı Ramazan ayını huzurla sona erdirirken '' Diyarbakır'daa bayram namazı saat kaçta ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2020 bayram namazı saatlerini açıkladı. Her yıl coşkuyla kutlanan ve müslüman alemi için büyük değere sahip olan Ramazan Bayramı, bu yıl 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor. Ülkemizde görülen coronavirüsü tedbirleri kapsamında bayramın birinci günü müminler camiler yerine evlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bu ayrıntıları öğrenmek için doğru yerdesiniz. Buna göre; Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Diyarbakır Ramazan Bayram namazı saati!

DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ' Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını yayınladı. İslam alemi yarın sabah saatlerinden itibaren evlerinde bayram namazlarını kılabilecek. Corona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak camilerde cemaatle bu namaz idrak edilemeyecek. Diyanet'ten gelen açıklamaya göre ise bayram namazı saatinde dört rekat olarak duha namazı kılınabilecek.

İşte, Diyarbakır Bayram Namazı saati…