Doğru beslen, başarıyı artır

Lise ve üniversite sınavlarına 1 aydan kısa bir süre kaldı. Yaşanılan stres ve kaygı gençlerin psikolojisi kadar iştahını da etkiliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Diyetisyeni Renan Güneş "Stres olduğunda iştah da çok etkilenir. Bunun sonucunda kişilerde öğünleri atlamak, konsantrasyon bozukluğu ve yeterli enerji alınmamasından dolayı halsizlik, performans düşüklüğü bazen de fazla besin alımından dolayı obezite görülebilir" dedi. Güneş, sınavlara hazırlanan adaylara beslenme konusunda şu önerilerde bulundu:Örnek protein kaynağı yumurta, içerdiği kolinle zihinsel performansı artırır, hafızayı güçlendirir. Ayrıca tam tahıllı ekmek, yulaf gibi sağlıklı karbonhidratları kahvaltımızdan eksik etmemek gerekir.: Günde en az 10-12 bardak su tüketilmelidir. Vücudun tüm işlevleri doğru yerine getirmesi için suya ihtiyaç vardır. Susuz kalmak konsantrasyonu azaltır.: İyi, yeterli ve kaliteli uyumamak, öğrenmeyi zorlaştırır, enerji düşüklüğü ve anksiyeteye sebep olabilir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku beden ve zihin performansını artırır.Beyin işlevleri ve sinir sisteminde görev alan B grubu vitaminler.Omega 3 kaynağı olan balıklar.Tam tahıllı, çavdarlı ekmekler, yulaf gibi besinler.Kuruyemişler (ceviz, badem, fındık, fıstık), keten tohumu.Süt ve süt ürünleri.Brokoli, ıspanak, kırmızı lahana gibi sebze ve meyveler özellikle C vitamini içeriği yüksek olanlar.