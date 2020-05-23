Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Duha Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kılınışı ve namazda okunacak dua sureler

Duha namazı nasıl kılınır? Evde tek başına bayram namazı kılınamıyor. Bayram namazının cemaatle birlikte kılınması gerekliliğinden ötürü bu Ramazan Bayramı sabahı Müslümanlar, evlerinde duha namazı kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar tarafından yapılan açıklamanın ardından kuşluk vaktinde kılınacak duha namazı ile ilgili birtakım soru işaretlerinin yanıtları araştırılmaya başlandı. Duha namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte duha namazı kılınışı…

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı arefesinde vatandaşlar bayram namazı evde kılınır mı? gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.. Peki duha namazı nasıl kılınır?