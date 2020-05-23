Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Duha Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kılınışı ve namazda okunacak dua sureler

nasıl kılınır ve kaç rekat? Duha Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kılınışı ve namazda okunacak dua sureler

nasıl kılınır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı evde kılınır mı sorusuna yönelik yapılan açıklama ile birlikte duha namazı kılınışı, namaz sırasında okunacak dualar ve sureler gündeme geldi. Ramazan Bayramı öncesi camilerin kapalı olması ve bununla birlikte 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı neticesinde, Diyanet tarafından bayram namazı yerine duha namazı kılınması önerisi yapıldı. Bu önerinin ardından Duha namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte Diyanet tarafından bayram namazı yerine kılınması önerilen duha namazı ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 12:01 ABONE OL
Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Duha Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kılınışı ve namazda okunacak dua sureler

nasıl kılınır? Evde tek başına bayram namazı kılınamıyor. Bayram namazının cemaatle birlikte kılınması gerekliliğinden ötürü bu Ramazan Bayramı sabahı Müslümanlar, evlerinde duha namazı kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar tarafından yapılan açıklamanın ardından kuşluk vaktinde kılınacak duha namazı ile ilgili birtakım soru işaretlerinin yanıtları araştırılmaya başlandı. Duha namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte duha namazı kılınışı…

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı arefesinde vatandaşlar bayram namazı evde kılınır mı? gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.. Peki duha namazı nasıl kılınır?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Duha namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Duha Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kılınışı ve namazda okunacak dua sureler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA