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Evde nasıl kılınır? namazı kaç rekât, kılınışı nasıl, hangi dualar ve sureler okunur?

İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile önemli açıklamalar paylaştı. Erbaş, corona virüsü salgınına karşı camide kılamayacak vatandaşların evlerinde bu namazı kılabileceğini söyledi. Diyanet’ten gelen açıklamanın ardından evde bayram namazı nasıl kılınır ve bayram namazı kaç rekât cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. namazı kılınışı, okunacak dualar, sureler ve tüm ayrıntılara bu başlık altında yer verdik. Peki, Ramazan bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? İşte adım adım kılınışı anlatımı!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:05 ABONE OL
Evde bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayram namazı kaç rekât, kılınışı nasıl, hangi dualar ve sureler okunur?

Ramazan bayramının habercisi arefe gününe ulaştık ve Ramazan için saatler kaldı. Yarın sabah bütün İslam alemi Ramazan bayramı coşkusu yaşayacak. Uzun süredir devam eden evde bayram namazı kılınır mı tartışmasına da son noktayı İşleri Başkanı Ali Erbaş koydu. Peki diyanet işleri başkanı Ali erbaşın Ramazan bayramı namazı açıklamasına göre bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı nasıl kılınır? Haberimizde Bayram namazı kılınışı ve koronavirüs sürecinde Camilerden uzak kaldığımız için evde bayram namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, bayram namazında hangi dualar ve hangi surelerin okunacağı ile ilgili detaylar ile birlikte, bayram namazı kılınışı...

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Evde bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayram namazı kaç rekât, kılınışı nasıl, hangi dualar ve sureler okunur?
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