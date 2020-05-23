Evde bayram namazı nasıl kılınır? Ramazan Bayram namazı kaç rekât, kılınışı nasıl, hangi dualar ve sureler okunur?

Ramazan bayramının habercisi arefe gününe ulaştık ve Ramazan Bayram namazı için saatler kaldı. Yarın sabah bütün İslam alemi Ramazan bayramı coşkusu yaşayacak. Uzun süredir devam eden evde bayram namazı kılınır mı tartışmasına da son noktayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koydu. Peki diyanet işleri başkanı Ali erbaşın Ramazan bayramı namazı açıklamasına göre bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı nasıl kılınır? Haberimizde Bayram namazı kılınışı ve koronavirüs sürecinde Camilerden uzak kaldığımız için evde bayram namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı yer almaktadır. İşte, bayram namazında hangi dualar ve hangi surelerin okunacağı ile ilgili detaylar ile birlikte, bayram namazı kılınışı...