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Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 21:57 Son Güncelleme: 23.5.2020 22:07 ABONE OL
Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir?

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir? sorusunun cevabı nedir?

Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir?

Cevap: Polonya

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Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir?
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