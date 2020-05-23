Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir? sorusunun cevabı nedir?

Hangi ülke 1772 1795 arasında Prusya, Rusya ve Avusturya tarafında paylaşılarak 1918'de tekrar kurulana kadar tarihten silinmişir?

Cevap: Polonya