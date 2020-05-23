Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?

Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilala amblemi yoktur? sorunun cevabı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilala amblemi yoktur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:37 Son Güncelleme: 23.5.2020 22:42 ABONE OL
Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilala amblemi yoktur? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilala amblemi yoktur? sorusunun cevabı nedir?

Cevap: Fas

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA