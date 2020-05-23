Haberler Yaşam Haberleri Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?

Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur? Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilala amblemi yoktur? sorunun cevabı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilala amblemi yoktur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:37 Son Güncelleme: 23.5.2020 22:42 ABONE OL