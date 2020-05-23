Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır? sorusunun cevabı nedir?

Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?

Cevap: PAblo Picasso