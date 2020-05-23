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Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:32 Son Güncelleme: 23.5.2020 22:34 ABONE OL
Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır? sorusunun cevabı nedir?

Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?

Cevap: PAblo Picasso

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Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartmanda odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?
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