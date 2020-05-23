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'da bayram sessizliği

Ramazan Bayramı kapsamıda alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 'da bugün sakinlik gözleniyor. Boşalan yollarda yağışlı havaya rağmen polis memurları yol kontrolü yapıyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 14:35 Son Güncelleme: 23.5.2020 14:38 ABONE OL
İstanbul'da bayram sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Arife Günü dahil Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cuma günü 00.00'da başlayan yasak nedeniyle İstanbul'un sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. İstanbul'un tarihi ve turistik alanları , meydanları ve yolları ıssız kaldı. Kıtalararası yolculuk yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek tük araç geçişine sahne oluyor.

Yol denetimleri sıklaştırıldı. Sahillerde zabıta ekipleri ve yollarda ise polis ekipleri geçen araçların izin belgelerini kontrol ediyorlar. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlar bugün 17:00'a kadar açık olan yerlerden alışveriş yapabilecek.

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İstanbul'da bayram sessizliği
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