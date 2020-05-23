İstanbul'da bayram sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Arife Günü dahil Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cuma günü 00.00'da başlayan yasak nedeniyle İstanbul'un sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. İstanbul'un tarihi ve turistik alanları , meydanları ve yolları ıssız kaldı. Kıtalararası yolculuk yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek tük araç geçişine sahne oluyor.

Yol denetimleri sıklaştırıldı. Sahillerde zabıta ekipleri ve yollarda ise polis ekipleri geçen araçların izin belgelerini kontrol ediyorlar. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlar bugün 17:00'a kadar açık olan yerlerden alışveriş yapabilecek.

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