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'da Jandarmadan bayram denetimi

İl Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bayram öncesi drone ile kontrol noktalarında havadan ve karadan denetimi gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri denetlerken, vatandaşların 'ndan yapmış oldukları talepleri içinde vefa destek gruplarına destek sağladı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 18:17 Son Güncelleme: 23.5.2020 18:19 ABONE OL
İstanbul'da Jandarmadan bayram denetimi

İstanbul genelinde yapılan denetimlerde 201 jandarma asayiş timi, 8 jandarma suç araştırma timi, 16 motosikletli asayiş timi, 68 jandarma trafik timi, 5 motosikletli trafik timi, 74 koruma ve sevk takımı, 12 olay yeri inceleme timi, 3 patlayıcı madde imha timi, sualtı arama kurtarma timi, 2 atlı jandarma timi ve helikopter olmak üzere toplam 392 tim ve 6 bin 220 jandarma görev aldı.



Eyüpsultan, Kemerburgaz Çiftalan yolu üzerinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, sokağa çıkan kişilerin seyahat izin belgeleri ile sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişileri denetliyor. Denetim noktasında drone ile havadan ve karadan denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri yapılan denetimlerde araçların evraklarını da kontrol etti.

Öte yandan, jandarma ekipleri vatandaşların Vefa Destek Hattı'ndan yapmış oldukları talepleri içinde vefa destek gruplarına destek sağlıyor. Ekipler, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Arife Papiş'in Vefa Destek Hattı'ndan taleplerini mahalle muhtarıyla birlikte evine götürdü.

Arife Papiş, "Jandarmamıza ve muhtarımıza teşekkür ederim. Evde kaldığım süreç benim için çok iyi geçti. Ben evimde rahatım, huzurluyum, sıkılmıyorum, bahçem var yeşillik her taraf" diye konuştu. Jandarma ekiplerinin bayram süresince kontrollerinin devam edeceği kaydedildi.

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İstanbul'da Jandarmadan bayram denetimi
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