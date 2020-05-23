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'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde az önce sorulan Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 22:45 Son Güncelleme: 23.5.2020 22:45 ABONE OL
Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulanMark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? cevabı nedir?

İşte cevabı!

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Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir?
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