Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulanMark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Mark Twain'in sindirim ve kabızlık problemini tedavi etmek için ona elektrik veren arkadaşı kimdir? cevabı nedir?

İşte cevabı!