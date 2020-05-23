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Mersin saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs 2020 Bayram namazı saati!

Arefe günü itibarıyla 81 ilde Ramazan Bayramı telaşı da başlamış oldu. Bu kapsamda binlerce Müslüman Mersin'de saat kaçta kılınacak? Sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda bayramın birinci günü kendilerine farz kılınan namazlarını kılmak üzere camilere koşan vatandaşlar bu yıl ise ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle ibadetlerini evlerinden gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak İşleri tarafından geçtiğimiz günlerde son dakika açıklaması da gelmişti. Peki, Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saati…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 12:54 ABONE OL
Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs 2020 Mersin Ramazan Bayram namazı saati!

Mersin'de saat kaçta kılınacak? Sorusu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle beraber her yıl bayramın ilk günü camilere koşan Müslüman alemi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı ve toplu alan olduğundan büyük risk taşıması gerekçesiyle kapatılan camilerde değil de mübarek Ramazan ayının bitişini evlerinde gerçekleştirdikleri ibadetlerle kutlayacak. Buna göre; binlerce Müslüman arefe günü itibarıyla internet üzerinden Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2020 bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Camilerin salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması nedeniyle Ramazan Bayramı namazı da ne yazık ki kılınamayacak. Vatandaşların bayram namazının evde kılınıp kılınmayacağına ilişkin sorularla İşleri'ni ararken Kurum Başkanı Ali Erbaş'tan konuyla ilgili açıklama gelirken Erbaş "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek, bayram sevincine ve coşkusuna katılalım" ifadelerini kullandı.

İşte 24 Mayıs 2020 Mersin bayram namazı saati!

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Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs 2020 Mersin Ramazan Bayram namazı saati!
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