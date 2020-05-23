Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs 2020 Mersin Ramazan Bayram namazı saati!

Mersin'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle beraber her yıl bayramın ilk günü camilere koşan Müslüman alemi bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı ve toplu alan olduğundan büyük risk taşıması gerekçesiyle kapatılan camilerde değil de mübarek Ramazan ayının bitişini evlerinde gerçekleştirdikleri ibadetlerle kutlayacak. Buna göre; binlerce Müslüman arefe günü itibarıyla internet üzerinden Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2020 Mersin Ramazan bayram namazı saati!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Camilerin salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması nedeniyle Ramazan Bayramı namazı da ne yazık ki kılınamayacak. Vatandaşların bayram namazının evde kılınıp kılınmayacağına ilişkin sorularla Diyanet İşleri'ni ararken Kurum Başkanı Ali Erbaş'tan konuyla ilgili açıklama gelirken Erbaş "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek, bayram sevincine ve coşkusuna katılalım" ifadelerini kullandı.

İşte 24 Mayıs 2020 Mersin bayram namazı saati!