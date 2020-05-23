Arefe günü ve bayramda mezarlık ziyaretleri serbest mi, yasak mı? Arefe ve Bayramda mezarlıklar açık mı olacak?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Ramazan Tedbirleri' konulu yayınladığı genelgenin yayınlanmasıyla birlikte '' Mezar ziyareti serbest mi, Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Hem arefe hem bayram gününde kabir ziyareti yapmak isteyen islam alemi mezarlık ziyaretlerinin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışırken konuya yönelik güncel bilgileri araştırıyor. Özellikle anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah'a dua etmek amacıyla ziyaret edilir. Buna göre; Mezar ziyareti serbest mi yasak mı? Bayram'da mezar ziyareti serbest mi? Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı, kapalı mı?

AREFE VE BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ SERBEST Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 'Ramazan Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı. Arefe ve bayramda mezar ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar '' mezar ziyareti serbest mi, Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?'' sorularının yanıtları belli oldu. Buna göre; Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?