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'ta yasağın ilk günü polisten sıkı denetim

'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kentte sıkı denetimlere başladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:58 Son Güncelleme: 23.5.2020 13:59 ABONE OL
Muş'ta yasağın ilk günü polisten sıkı denetim

Koronavirüsle mücadele kapsamında kentte ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında denetimlere başlayan polis, trafiğe çıkan araçları ve vatandaşları tek tek durdurarak, kimlik ve izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesiyor. Ekipler, kısıtlamanın son günü olan 26 Mayıs?a kadar denetimlerini sürdürecek.

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Muş'ta yasağın ilk günü polisten sıkı denetim
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