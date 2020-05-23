Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı

Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı Pendik'te İETT otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA Yaşam Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:32 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:38 ABONE OL