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Polis ekiplerinden 'te trafik uygulaması

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonra ’da polis ekiplerinin trafik uygulamaları başladı. karayolunda yapılan uygulamalarda kurallar uymayanlara ceza kesildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 07:29 Son Güncelleme: 23.5.2020 07:30 ABONE OL
Polis ekiplerinden E-5'te trafik uygulaması
Türkiye'de etkili olan korona virüs (COVİD-19)'a karşı alınan önlemler arasında olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da 81 ilde uygulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı nedeniyle ülke içindeki hareketliliğin önlenmesi amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerinde kalması isteniyor.

Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren İstanbul'da trafik uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri E-5 karayolu Ayvansaray Mevkiinde yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Uygulama sabah saatlerine kadar devam etti. Uygulama il genelinde 4 gün süreyle devam edecek.
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Polis ekiplerinden E-5'te trafik uygulaması
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