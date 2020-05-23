Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati kaçta ve il il bayram namazı vakti saatleri yayınlandı

Müslüman âleminin heyecanla beklediği önemli bir gün daha geldi, çattı. Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milyonlarca kişinin merak ettiği bir konuya da açıklık getirdi. Erbaş, corona virüsü salgını nedeniyle camilerde bayram namazını kılamayacak olan vatandaşların evlerinde bayram namazı veya nafile (kuşluk) namazını kılabileceklerini söyledi. Yapılan bu açıklamaların ardından bayram namazı saatleri de büyük merak konusu oldu. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli bayram namazı saati ve diğer tüm illerin bayram namazı saatleri yayınlandı. Peki, İstanbul'da bayram namazı saati kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs 2020 İstanbul bayram namazı vakti saati ve il il bayram namazı saatleri!

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı vakti resmi internet sitesinden yayınladı.

DİYANET İLE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatlerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

İşte bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı;