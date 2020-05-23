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ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman ve hangi gün? ile Bayram Günleri takvimi

Müslüman âlemi için en değerli günlerden birisi daha geldi, çattı. On bir ayın sultanına veda etmenin hüznün yaşayan milyonlarca kişi bayramın gelişini ise mutlulukla karşılayacak. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile tarihi daha önce belli olmuştu. Bu önemli gün için geri sayım başlarken, Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Diyanet’in dini bayram günleri takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna aşağıdan cevap bulabilirsiniz. Peki, Bayram ne zaman başlıyor? İşte 2020 Ramazan Bayramı 1. günü tarihi!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:50 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:50 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile Bayram Günleri takvimi

İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini bayram günleri takvimi ile 2020 tarihi belli olmuştu. On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar bayramın gelişini ise heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün başlıyor sorusu da bu noktada en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Diyanet'ten yayınlanan bayram günleri takvimini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Müslüman âleminin heyecanla beklediği 2020 Ramazan Bayramı ne zaman ve 1. günü hangi gün idrak edilecek? Bayram ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar

RAMAZAN BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Corona virüsü salgınına tedbir amaçlı olarak bu bayramı vatandaşlar evlerinde geçirecek. Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca evlerinden dışarıya çıkmayacak olan kişiler bu tarihleri de merak etmeye başladı. Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden yayınlanan takvim ile 2020 Ramazan Bayramı 1. günü tarihine buradan ulaşabilirsiniz.

2020 BAYRAM GÜNLERİ TAKVİMİ

Ramazan ayının bitmesine üzülen milyonlarca vatandaş, bayramı ise sevinç ile karşılayacak. Bu önemli gün için geri sayım başlarken bayram günleri ise araştırılmaya başladı.

İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi;

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Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile Bayram Günleri takvimi
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