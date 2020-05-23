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23 Mayıs bugün oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler neler? Bugün oruç tutulur mu? Ramazan ne bitiyor? 2020 ne zaman bitecek?

Bugün oruç tutulur mu? On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayan vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Ramazan ne bitiyor, ne zaman bitecek gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isteyenler öte yandan ne zaman, Arefe Günü oruç tutulur mu gibi soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Bayramda 81 ilde yaşanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar bayramlarını evlerinde geçirecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini günler takviminde konu ile ilgili tarihleri açıkladı. Buna göre; Ramazan ne bitiyor? ? Arefe Günü oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler nelerdir? İşte konuya yönelik tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:50 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:50 ABONE OL
23 Mayıs bugün Arefe Günü oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler neler? Bugün oruç tutulur mu? Ramazan ne bitiyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman bitecek?

Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Bayram coşkusunu bu sene evlerinde yaşayacak olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. İnternet üzerinden Ramazan ne bitiyor? ne zaman bitecek? oruç tutulur mu? gibi çeşitli sorulara yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; araştırılan soruların yanıtlarını da vermiş oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Arefe Günü'nde oruç tutulur mu? ? ? Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR? AREFE GÜNÜ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Corona virüsü nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak olan vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. 81 ilde yaşanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte Arefe Günü'nde oruç tutulur mu sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Buna göre; Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler neler, oruç tutulur mu? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

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23 Mayıs bugün Arefe Günü oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler neler? Bugün oruç tutulur mu? Ramazan ne bitiyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman bitecek?
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