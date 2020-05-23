23 Mayıs bugün Arefe Günü oruç tutulur mu, yapılacak ibadetler neler? Bugün oruç tutulur mu? Ramazan ne bitiyor? 2020 Ramazan ayı ne zaman bitecek?

Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Bayram coşkusunu bu sene evlerinde yaşayacak olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. İnternet üzerinden Ramazan ne bitiyor? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Arefe Günü oruç tutulur mu? gibi çeşitli sorulara yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; araştırılan soruların yanıtlarını da vermiş oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan Arefe Günü'nde oruç tutulur mu? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR? AREFE GÜNÜ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Corona virüsü nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı coşkusunu evlerinde yaşayacak olan vatandaşlar çeşitli soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. 81 ilde yaşanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile birlikte Arefe Günü'nde oruç tutulur mu sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Buna göre; Arefe Günü'nde yapılacak ibadetler neler, oruç tutulur mu? Ramazan ayı ne zaman bitecek?

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...