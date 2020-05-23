Raporu beğenmedi eksperi öldürdü

İddiaya göre, adı açıklanmayan bir kişi satmak istediği otomobilini alıcıyla birlikte, eksper Mehmet Kavgacı'nın Mavikent Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine getirdi. Kavgacı, otomobilin arızalarını tespit edip rapor hazırladı. Ancak raporun hatalı olduğunu iddia eden otomobil sahibi ile Kavgacı arasında tartışma çıktı. İşyerinden ayrılan otomobil sahibi, kısa süre sonra beraberindeki 2 kişi ile birlikte geri gelerek Kavgacı'ya kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Kavgacı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından satılmak istenilen otomobil ile kaçan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.