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Sahte çek baskını: 4 kişi tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 ABONE OL
Sahte çek baskını: 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da, sahte çek üreterek veya çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yaparak ticaret hayatını olumsuz etkileyen 4 kalpazan, bir ay süren fiziki takibin ardından operasyonla yakalandı. Binlerce sahte ve orijinaline yakın çek ve bir tabanca ele geçirildi. Kalpazanların hemen hemen her bankaya ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, çalıntı orijinal çeklerin üzerinde de oynama yaptığı saptandı. E.Ş., S.M., T.D. ve K.S. isimli şüpheliler tutuklandı. Jandarma, çeki alan vatandaşın banka ile irtibata geçip orijinal olup olmadığını kontrol ettirmesini önerdi.
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Sahte çek baskını: 4 kişi tutuklandı
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