Sanal kumar baskını

İstanbul Fatih'te Millet Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafede sanal kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye toplam 79 bin 420 TL idari para cezası kesildi. İşyerindeki 22 bilgisayar ve monitöre el konuldu. Ruhsatsız olan işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. İşyeri sahibi Sabri Y. (33) hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan soruşturma ve adli işlem yapıldı. 2019'da 'rüşvet' ten 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Erdal K. ise cezaevine gönderildi.