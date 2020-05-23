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sonuçları 23 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 7.260.659,10 TL kazandırmıştı. Peki, 23 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 23 Mayıs 2020 MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 13:51 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 23 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 7.260.659,10 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 MAYIS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 23 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
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