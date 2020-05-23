Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından milyonların beklediği son dakika açıklaması gelmiş ve bayramda uygulanacak olan kısıtlamanın detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu kapsamda; binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Yoğun olarak araştırılan konuya dair detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamaya dair yayınlanan genelgede yer alırken sizler için haberimizde tüm detayları derledik. Buna göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelge ile "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" İşte detaylar…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün de dahil olmak üzere dört gün boyunca süreceği bilinen Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Yayınlanan bu genelgeye göre; kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ve kurumlar vatandaşlar tarafından araştırılırken öte yandan 81 ilde uygulanacak olan yasağın biteceği tarih de vatandaşların araştırma konusu.

Buna göre; bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasak ne zaman kalkacak? İşte yanıtı…