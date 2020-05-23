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haberi: Bugün var mı, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

haberler…Ülkemizde Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında bir süredir uygulanmaya devam eden dışarı çıkma kısıtlaması bu hafta nedeniyle tam 4 gün boyunca sürecek. Bu durumla beraber binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili olarak bugün var mı, ne zaman bitecek? Sorularına yanıt aramaya başladı. tarafından yayınlanan genelge kapsamında dört gün sürecek yasakla ilgili tüm detaylar vatandaşlara sunulmuş oldu. Buna göre; ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmiş ve bayramda uygulanacak olan yasağın tarihleri gibi ayrıntılar vatandaşlarla paylaşılmıştı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman ve hangi gün bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika haberinin detayları ve bugün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından milyonların beklediği açıklaması gelmiş ve bayramda uygulanacak olan kısıtlamanın detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu kapsamda; binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Bugün var mı, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını internet aracılığı ile araştırmaya başladı. Yoğun olarak araştırılan konuya dair detaylar tarafından kısıtlamaya dair yayınlanan genelgede yer alırken sizler için haberimizde tüm detayları derledik. Buna göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelge ile "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" İşte detaylar…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün de dahil olmak üzere dört gün boyunca süreceği bilinen sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Yayınlanan bu genelgeye göre; kısıtlamadan muaf olan iş yerleri ve kurumlar vatandaşlar tarafından araştırılırken öte yandan 81 ilde uygulanacak olan yasağın biteceği tarih de vatandaşların araştırma konusu.

Buna göre; bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasak ne zaman kalkacak? İşte yanıtı…

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Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
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