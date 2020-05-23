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'da korkunç kaza! 3  kişi yanarak öldü, 1 kişi yaralı

’un Of ilçesinde çay işçileri  araçla Bölümlü mahallesindeki çay bahçesine çay toplamaya giderken Azerbaycan uyruklu araç şoförü Fariz  Basirov(30) direksiyon  hâkimiyetini  kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada lpg'li araç bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 14:50 ABONE OL
Trabzon'da korkunç kaza! 3  kişi yanarak öldü, 1 kişi yaralı

Of- Çaykara karayolunda saat 11.30 sıralarında kaza meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariz Basirov yönetimindeki 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle Lpg'li bir anda alev aldı. Kazada araçta bulunan araç sürücüsü Fariz Basirov ağır yaralandı,eşi GülserenVeli Basirov ve ismi belirlenemeyen 2 yabancı uyruklu kişi yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet müdürü Metin Alper,Jandarma alay komutanı Tuğgeneral Erhan Demir kaza yerine gelerek incelemelerde bulundular. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi. Jandarma olay yeri ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trabzon'da korkunç kaza! 3  kişi yanarak öldü, 1 kişi yaralı
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