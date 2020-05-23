Bugün arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?

Bu gece 00.00 saatlerinden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından önce "Arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı, dağıtım yapacak mı?" gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Bu konuya dair tüm detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kısıtlama kapsamının dışında kalan yani muaf tutulan işyerleri ve kurumlar listesini haberimizde bulabilir detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Peki, Yarın kargolar çalışıyor mu? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Ülkemizdeki salgına tedbiren bir süredir uygulanmakta olan kısıtlamalara bu hafta 4 günlük yasak ile bir yenisi daha ekleniyor. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde kargoların hizmet verip vermeyeceği ile ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile verilmiş oldu.

İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan işyerleri…