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Bugün çalışacak mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkemizde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar bazı sorulara da yanıt arıyor. Bugün çalışacak mı? sorusu binlerce kişinin merak konusu haline gelirken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumların listesi de her zaman olduğu gibi kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı? soruları internet üzerinden araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak yayınlanan genelge detaylarını sizler için haberimizde derledik. Peki, bugün arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı, dağıtım yapacak mı? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.5.2020 09:08 Son Güncelleme: 23.5.2020 09:13 ABONE OL
Bugün arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?

Bu gece 00.00 saatlerinden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından önce " çalışacak mı, dağıtım yapacak mı?" gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Bu konuya dair tüm detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların bilgisine sunuluyor. Kısıtlama kapsamının dışında kalan yani muaf tutulan işyerleri ve kurumlar listesini haberimizde bulabilir detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Peki, Yarın kargolar çalışıyor mu? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Ülkemizdeki salgına tedbiren bir süredir uygulanmakta olan kısıtlamalara bu hafta 4 günlük yasak ile bir yenisi daha ekleniyor. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde kargoların hizmet verip vermeyeceği ile ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile verilmiş oldu.

İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan işyerleri…

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Bugün arefe günü ve bayramda kargolar çalışacak mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?
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