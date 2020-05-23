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Yazı beklerken kar sürprizi! Şaşırtan manzara...

Türkiye, yaza hazırlanırken 'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı. Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Avusor Yaylası'nda mayıs ayında kar yağan kar, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.5.2020 14:25 Son Güncelleme: 23.5.2020 14:40 ABONE OL
Yazı beklerken kar sürprizi! Şaşırtan manzara...

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlere kar yağdı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Avusor Yaylası'nda mayıs ayında kar yağan kar, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

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Yazı beklerken kar sürprizi! Şaşırtan manzara...
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