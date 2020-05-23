Yazı beklerken kar sürprizi! Şaşırtan manzara...

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalara kar yağdı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlere kar yağdı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 400 rakımlı Avusor Yaylası'nda mayıs ayında kar yağan kar, beyazlar arasındaki çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

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