Son dakika haberi: THY Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak, hangi tarihe ertelendi? Türk Hava Yolları açıkladı!

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları tarafından ülkemizde salgının görüldüğü ilk günlerde alınan karar ile iç ve dış hatlar olmak üzere uçuşların ertelendiği bilgisi verilmişti. Salgınla mücadele kapsamında alınan bu karar sonrasında binlerce vatandaş "Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman açılacak, Uçak seferleri ne zaman başlayacak?" Sorularına internet aracılığı ile yanıt araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları konuya ilişkin detaylı olarak bir açıklama yaparken bu durumun salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, uçuşlarına ara verildiğini bildirerek bu nedenle de uçuşların askıya alındığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Peki, Türk Hava Yolları uçuşlar ne zaman başlayacak, hangi tarihe ertelendi? İşte THY tarafından gelen son dakika açıklaması ve yurt dışı yurt içi uçuşlar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı…

TÜRK HAVA YOLLARI AÇIKLADI! YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Salgının yayılımını engellemek amacıyla yaşanan seyahat kısıtlamalarına ek olarak Türk Hava Yolları da yaptığı açıklama ile uçuşlarını askıya aldığını duyurmuş 20 Mayıs tarihini işaret etmişti. Ancak geçtiğimiz gün gelen açıklama ile yeni bir tarih gündem haline geldi.

Buna göre; yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zamana ertelendi? İşte detaylar…